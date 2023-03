Campania: Barbato (Corecom), su prevenzione bullismo confronto costante con mondo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al protocollo d'intesa su cyberbullismo e linguaggi d'odio firmato questa mattina tra il Corecom Campania e U.S. Salernitana, la presidente del Corecom, dott.ssa Carola Barbato ha sottolineato: "Il Protocollo d'intesa siglato con la Salernitana Calcio costituisce una tappa saliente del denso programma Corecom. della Campania utile alla prevenzione e al contrasto al bullismo. Capillare l'azione del Corecom, sulle platee scolastiche così come diretto il confronto con il mondo dello sport. Dai club frequentati da adolescenti, grazie all'accordo con Lnd, alla serie A". "Ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate il presidente Danilo Iervolino e l'amministratore delegato Milan. La Salernitana ha nel suo mood, oltre all'aspetto legato all'agonismo, una spiccata apertura al sociale, ai temi etici. Da oggi l'inizio di una proficua cooperazione tra Ente pubblico e mondo del calcio", ha concluso.(ren)