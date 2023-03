Turismo: a febbraio record prenotazioni aeree verso l’Italia grazie al carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino sull’andamento del turismo nella prima settimana di marzo, recentemente pubblicato dal ministero del Turismo, indica un interessante aumento percentuale di prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia rispetto al 2022: +113 per cento nel mese di febbraio e +93 per cento per quanto concerne marzo. Si tratta di incrementi superiori a ciò che si osserva nei Paesi competitor, riferisce una nota del ministero del Turismo. Il secondo mese dell’anno è stato senz’altro favorito dalla ricorrenza del carnevale, tanto che le ricerche più cliccate dai viaggiatori hanno riguardato il carnevale di Viareggio, quello Ambrosiano, il carnevale di Roma e quello di Acireale. Da segnalare, inoltre, come a gennaio l’Italia (52 per cento) si sia posizionata al secondo posto per tasso di saturazione medio delle strutture ricettive Online travel agencies (Ota) nelle località montane, dietro solo alla Francia (53 per cento). (Rin)