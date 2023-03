Forum Cnpr: Pari Opportunità, Italia e Grecia fanalini di coda in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è certo una quota rosa che determina il valore di una donna bensì una meritocrazia che deve caratterizzare i processi aziendali tenendo conto della natura della persona e del suo profondo desiderio di tornare al lavoro. E’ necessario allora agire su due binari: quello aziendale con politiche di reinserimento che tengano conto della carriera delle donne e dei tempi e dei modi con i quali si è disposte a riprendere l’attività lavorativa al termine della maternità. Dall’altra parte bisogna incentivare politiche legislative dello Stato, e in questo noi parlamentari donne dobbiamo essere in prima linea, tutelanti e agevolanti per le famiglie italiane, che tengano conto dei ruoli sempre più interessanti e sempre più energici delle donne nel nostro tessuto economico e sociale”. Queste le parole di Martina Semenzato (capogruppo di “Noi Moderati” in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati), nel corso del webinar “L’occupazione cresce ma le donne in Italia restano indietro, nonostante agevolazioni e quote rosa. Quali proposte per restare al passo con l’Europa?” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Non a caso nell’ultima legge di Bilancio - ha proseguito Semenzato - abbiamo posto l’accento sul congedo di paternità grazie al quale, nel momento di crescita del bambino, anche il padre si riappropria del suo ruolo genitoriale così come la donna deve essere aiutata a riappropriarsi della sua dimensione lavorativa”. (segue) (ren)