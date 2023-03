Forum Cnpr: Pari Opportunità, Italia e Grecia fanalini di coda in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Laura Cavandoli (parlamentare della Lega in Commissione Finanze alla Camera): “Il gender gap si sente davvero tanto in Italia. Il dato dell’occupazione femminile al 49% ne è una testimonianza. Senza contare l’ulteriore divario tra nord e sud del Paese con quest’ultimo che fa registrare percentuali ancora più basse. C’è da investire tanto, prima di tutto in formazione per offrire alle donne la possibilità di creare da sole il proprio futuro. Le forze femminili devono essere incanalate nella direzione di risultati lavorativi soddisfacenti. Altro tema è quello del ‘salary gap’ con i dati di Alma laurea che certificano come le donne guadagnino in media 300 euro al mese in meno rispetto agli uomini. Queste differenze devono essere azzerate nel minor tempo possibile. La formazione - ha aggiunto Cavandoli - deve consentire di lavorare per avere piena soddisfazione personale. Servono anche servizi efficienti a sostegno delle donne madri, che sono anche care-giver familiari, i cui parametri devono essere migliorati assolutamente. Il tema dell’assistenza agli anziani, ad esempio, lo stiamo affrontando con un apposito decreto Anziani che è passato al Senato e che presto andrà alla Camera. Un segnale concreto del governo in favore delle donne affinché riescano a riscattarsi”. (segue) (ren)