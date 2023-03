Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi disponiamo di presidi farmacologici in grado di raggiungere i livelli raccomandati di colesterolemia, tuttavia meno della metà dei soggetti ad alto rischio risulta a target. L'aumento del Colesterolo Ldl, sulla base di evidenze fisiopatologiche e cliniche non è più ritenuta solo un importante fattore di rischio cardiovascolare, ma un agente causale dell'aterosclerosi e della sua progressione. Le recenti linee Guida sul trattamento delle dislipidemie e sulla prevenzione cardiovascolare propongono pertanto di raggiungere nei soggetti ad alto rischio (chi ha già avuto un evento cardiovascolare acuto) livelli molto bassi di colesterolo Ldl intorno ai 50 mg/dl. Al tavolo dei relatori Pasquale Perrone Filardi, presidente regionale Sic e ordinario Cardiologia della Federico II, Napoli; Paolo Calabrò, ordinario Malattie Apparato Cardiovascolare della Vanvitelli di Napoli; Adriano Cristinziano, direttore della Farmacia del Monaldi di Napoli, Giovanni Esposito, presidente nazionale Gise; Mariano Fusco, direttore Dipartimento farmaceutica Asl Napoli 2 Nord; Paolo Golino, direttore Cardiologia della Vanvitelli presso il Monaldi; Sergio Lai, componente Fondazione Italiana per il Cuore. E ancora Marta Marziali, cardiologa dell'Asl Roma 2; Daniele Pastori, dirigente medico al Policlinico Umberto I di Roma; Damiano Parretti, responsabile area Cronicità cardiovascolare Simg; Eliana Pisani, specialista ambulatoriale Cardiologia Asl Roma 2; Daniela Ricciardulli, responsabile Farmacia Asl Roma 1; Adriano Vercellone, dirigente Dipartimento Asl Napoli 3 Sud e consigliere regionale Sifo e Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria a Tor Vergata. (segue) (Ren)