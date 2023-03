Napoli: Gallipoli D'Errico (Lilt), grati a donne Nato per cuscini post operatori a donne operate al seno - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ognuno di questi cuscini, ausili sanitari da portare sotto il cavo ascellare dopo un intervento al seno, c'è il grande cuore di tante donne eccezionali, di diversa nazionalità ma tutte appartenenti alla straordinaria famiglia dell'impegno solidale, alle quali esprimiamo tutta la nostra gratitudine". Così, il presidente della Lilt di Napoli Adolfo Gallipoli D'Errico a margine della cerimonia di consegna alle pazienti del reparto di senologia dell'Istituto "G. Pascale" di Napoli, di 240 cuscini "Heart it for Breast Cancer", a forma di cuore. Progettati da un gruppo di volontarie del contingente spagnolo della Nato di Napoli i cuscini, con la loro particolare forma di cuore studiata per la loro funzione, sono stati realizzati a mano, uno per uno in diverse colorazioni e dediche di incoraggiamento, da un nutrito gruppo di donne di diversa nazionalità della Nato e destinati alla sezione partenopea dell'ente di volontariato oncologico su iniziativa della sua organizzazione "Donne come prima". Questa mattina, dunque, la donazione e la consegna alle degenti del reparto del professor Michelino De Laurentiis, alla commossa presenza del direttore sanitario dell'Istituto oncologico, Maurizio di Mauro, delle rappresentanti del gruppo Internazionale solidale del Comando Nato di Napoli Jane Froud, Maria Lidon, Quintana Soler, Erika García González e Cristina Galisteo, con l'ammiraglio Francisco Asensi Perez, e la presidente e la vice presidente di Donna come prima della Lilt, Mimma Longobardi e Sara Boscaino. (Ren)