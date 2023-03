Campania: Iervolino (Salernitana calcio), su cyberbullismo pronti a mettere in campo varie iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al protocollo d'intesa su cyberbullismo e linguaggi d'odio firmato questa mattina tra Corecom Campania e Salernitana Calcio, il presidente della Salernitana Iervolino ha affermato: "La Salernitana è molto sensibile a questi temi e come Società abbiamo scelto di aderire con grande entusiasmo e convinzione al Protocollo d'Intesa promosso dalla Regione Campania. Ritengo che il mondo del calcio rappresenti una cassa di risonanza fondamentale per le tematiche sociali ed è nostro compito sensibilizzare soprattutto le fasce più giovani ad un uso corretto e rispettoso degli strumenti digitali. E' nostro dovere impegnarci per trasmettere e promuovere i sani valori del rispetto, dell'educazione e della cultura". "In quest'ottica, facendo seguito al Protocollo, nei prossimi mesi metteremo in campo diverse iniziative che ci vedranno attivi su diversi fronti", ha annunciato. (ren)