Turismo: dal 16 al 18 marzo a Napoli i big del settore con la Bmt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende forma il programma dell'edizione 2023 della Borsa Mediterranea del Turismo che si prepara ad aprire le porte per il 26esimo anno alla Mostra d'Oltremare di Napoli il 16, il 17 ed il 18 marzo. Tutti presenti nel polo fieristico di Fuorigrotta: dai tour operator alle compagnie aeree e di navigazione, dai giganti delle crociere agli enti del turismo internazionale e alle Regioni d'Italia, dagli hotel alle catene alberghiere. "La seconda partecipazione di Ita Airways alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli conferma - ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways e Ceo Volare – il nostro interesse all'ulteriore sviluppo della collaborazione commerciale con il Trade del Sud Italia al quale Ita Airways offre, oltre alla costante presenza e supporto di un team commerciale competente e dinamico, grandissime opportunità di business grazie alla capillare e rilevante offerta di collegamenti diretti e via Roma Fiumicino per l'Italia e il mondo. Il nostro Network, che ci porta ad esempio a operare fino a 22 voli giornalieri da Napoli a Roma Fiumicino e Milano Linate, è inoltre un potente abilitatore di attività ricettiva e di servizi per il turismo incoming. Per testimoniare e valorizzare il nostro investimento e la nostra naturale vocazione di vettore di riferimento di questo territorio ricco di straordinarie bellezze, quest'anno abbiamo deciso di far partire dal Sud Italia, proprio da Napoli, il road show Ita Airways di presentazione delle opportunità di crescita congiunta, dedicato alle aziende e alle agenzie di viaggio italiane che proseguirà con 5 ulteriori tappe a Roma, Venezia, Milano e nelle due principali isole italiane". (segue) (ren)