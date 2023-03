Turismo: dal 16 al 18 marzo a Napoli i big del settore con la Bmt (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il venerdì sarà di scena con una conferenza la Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. "Siamo davvero felici - spiega Gabriele Milani, direttore nazionale della Fto - di tornare alla Bmt che rappresenta un importante evento internazionale e un passaggio chiave in questa fase di ripartenza del settore. Come associazione rappresentiamo le eccellenze del turismo organizzato che, nel 'new normal' post pandemico, vogliono restituire alle persone il piacere di riscoprire il mondo e le altre culture in modo profondo, coinvolgente e anche sostenibile. Abbiamo grandi sfide da affrontare per il rilancio del comparto: dai rapporti interni ai vari soggetti della filiera al fisco e al credito per le nostre aziende, dal rinnovo del contratto di lavoro al tema della formazione, in particolare sulla digitalizzazione, per attirare nuovamente i giovani verso le nostre attività. Ecco perché appuntamenti come la BMT ci consentono di migliorare sempre attraverso un confronto fecondo e costruttivo". (segue) (ren)