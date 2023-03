Cultura: "Gelsomina Verde" apre la rassegna cinematografica Le Ali Della Farfalla - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di una ragazza torturata e uccisa per questioni di camorra rivive nel docufilm "Gelsomina Verde" di Massimiliano Pacifico che verrà proiettato alle ore 10 all'Auditorium "Galileo Ferraris" di Scampia, a Napoli, nella giornata della festa della donna, l'8 marzo, come evento d'apertura della rassegna cinematografica Le Ali Della Farfalla a cura di Monica Macchi, inserito nel calendario di iniziative del Neap Film Festival diretto da Sabrina Innocenti. Interverranno anche Chiara Marciani, assessore alle Politiche Giovanili del comune di Napoli; Saverio Petitti, dirigente del "Ferraris"; Rosario Gallone, critico cinematografico, oltre a studenti e docenti delle scuole partner (I.T.I. "Galileo Ferraris", Liceo "Antonio Genovesi", Isis "Vittorio Veneto", Iis "Sannino – De Cillis", Iis "Antonio Serra", I.C. 58° "J.F. Kennedy" e Iis "G. Minzoni" Di Giugliano). Una selezione di documentari e cortometraggi di autori italiani e stranieri che, attraverso un taglio interdisciplinare e una pluralità di linguaggi cinematografici, vogliono promuovere collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi e contribuire così alla formazione di una società più inclusiva ed equa. Un nuovo modello di cittadinanza attiva e propositiva che sappia inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. La rassegna proseguirà sabato 1° aprile con la proiezione del film "La leggenda dell'albero segreto" di Giuseppe Carrieri e sabato15 aprile con i corti palestinesi della rassenga Nazra ("The present di Farah Nabulsi, Ambience di Wissam al Jafari e Mariam di Dana Durr). Prima della rassegna sono stati forniti materiali didattici e spunti di riflessione per docenti, per guidare i ragazzi alla visione dei film. (ren)