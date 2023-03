Forum Cnpr: Pari Opportunità, Italia e Grecia fanalini di coda in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle quote rosa è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli (deputato di Europa Verde e componente della Commissione Finanze a Montecitorio): “Credo che la previsione delle quote rosa sia stato un provvedimento assolutamente non risolutivo per ciò che riguarda il riconoscimento di pari opportunità sia in termini occupazionali che in termini di rappresentanza politica e negli assetti manageriali del Paese. Bisogna investire seriamente in formazione e sulla possibilità di essere donne lavoratrici e mamme al tempo stesso. Nel Mezzogiorno, ad esempio, gli asili nido sono quasi un miraggio e molto spesso nelle aziende se una donna è incinta viene licenziata. Eppure le donne sono senza dubbio una risorsa straordinaria e stanno dimostrando di essere anche più brave degli uomini in molte circostanze. Pensiamo a quanto accade oggi in Italia con Giorgia Meloni a capo del governo e a capo del maggior partito di opposizione un’altra donna: Elly Schlein. Entrambe hanno vinto non perché donne ma perché sono state le più brave. Questa è la strada che da sempre portiamo avanti con Europa Verde. Abbiamo due co-portavoce, un uomo e una donna, in tutti i livelli organizzativi del partito”. (segue) (ren)