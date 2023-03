Forum Cnpr: Pari Opportunità, Italia e Grecia fanalini di coda in Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di vista dei commercialisti è stato espresso da Antonio Moltelo (commercialista dell’Odcec Nola): “Di recente sono stati pubblicati i dati del World Economic Forum sul global gender e non sono affatto lusinghieri per l’Italia visto che su 146 paesi è relegata al 60mo posto per ciò che riguarda il divario di genere. I parametri analizzati sono la salute, la partecipazione alla vita politica e i ruoli ricoperti nelle principali realtà pubbliche e private del settore economico e di quello istituzionale. L’occupazione femminile nel 2022 ha fatto registrare ancora una volta dati al di sotto della media europea. Anche se ci sono stati segnali di crescita per l’occupazione nel nostro Paese, questi dati purtroppo testimoniano che le donne restano sempre più di un passo indietro nonostante le diverse agevolazioni introdotte dagli ultimi governi che non sembrano aver sortito gli effetti desiderati”. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere d’amministrazione della Cnpr): “Il dato relativo all’occupazione nel 2022 ha fatto registrare 334mila nuovi posti di lavoro in Italia, ma solo 38mila sono stati aggiudicati alle donne. Italia e Grecia sono i paesi europei con la forbice discriminatoria di genere più elevata. Per contrastare questo fenomeno, servono misure di lungo termine che siano in grado di risolvere questo problema. Non esiste una ricetta magica; occorre insistere nella formazione e nel welfare familiare per consentire alle donne di migliorare le loro possibilità di accedere al lavoro. Oltre al gender gap, infine, dobbiamo tener conto anche del salary gap, fenomeno che va affrontato con misure corrette e coerenti con la volontà di abbattere ogni forma di discriminazione tra uomo e donna”. (ren)