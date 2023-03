Cultura: Aloisio (M5S) a Sangiuliano, salvare il cinema Metropolitan di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo oltre 70 anni dalla sua apertura, lo storico cinema Metropolitan di Napoli rischia di chiudere i battenti seguendo la stessa sorte di altre sale storiche. L'ennesimo segnale negativo per la città, che da anni vede sparire importanti e rappresentativi luoghi di interesse storico/culturale, un fenomeno che investe non solo il capoluogo partenopeo ma anche tanti altri comuni italiani". Così la senatrice del Movimento Cinque Stelle Vincenza Aloisio. "Serve subito una strategia che coinvolga tutte le Istituzioni non solo a livello locale ma nazionale: presenterò una mia interrogazione per chiedere al ministro Sangiuliano come intende intervenire per salvaguardare le istituzioni e i luoghi di particolare interesse culturale e il connesso comparto occupazionale, intervenendo attraverso un'apposita disciplina nazionale che definisca vincoli specifici per tutelare le categorie merceologiche di botteghe tradizionali, negozi storici, librerie, cinema, auditorium e altri storici attrattori culturali", ha concluso. (Ren)