Cultura: dopo 25 anni torna al San Carlo di Napoli il Macbeth di Verdi

- Torna al Teatro di San Carlo di Napoli, dopo 25 anni di assenza, il "Macbeth" di Giuseppe Verdi, in calendario dal 9 al 18 marzo al Teatro Politeama, dove è stata spostata la programmazione a causa dei lavori in corso al Massimo napoletano. Il melodramma verdiano, composto su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei tratto dal dramma di William Shakespeare, sarà presentato in forma concertante, sul podio Marco Armiliato dirigerà Orchestra e Coro del Lirico di Napoli. Il cast è prestigioso ed annovera Luca Salsi, baritono italiano celebre nel mondo, nel ruolo del titolo, Alexander Vinogradov in quello di Banco. Per indisposizione di Sondra Radvanovsky, la prima di giovedì 9 marzo vedrà impegnata nel ruolo di Lady Macbeth il soprano Daniela Schillaci. Giulio Pelligra sarà Macduff, Francesco Castoro interpreterà il ruolo di Malcom e Luciano Leoni quello del Medico. Completano il cast Chiara Polese (Dama di Lady Macbeth), Giuseppe Todisco (Domestico di Macbeth), Takaki Kurihara (Sicario), Antonio Delisio (Araldo), Giacomo Mercaldo (Prima apparizione), Valeria Attianese (Seconda Apparizione), Maria Antonella Navarra (Terza Apparizione). Maestro del Coro è José Luis Basso. Macbeth è la prima opera di Giuseppe Verdi ispirata da un dramma di William Shakespeare. Il compositore esplora temi come la corruzione, la vendetta e il potere. Commissionata dall'impresario Alessandro Lanari, l'opera debuttò al Teatro della Pergola di Firenze il 14 marzo 1847 e giunse a Parigi solo nel 1865, al Théâtre Lyrique, nella versione rimaneggiata che è rimasta quella definitiva. (Ren)