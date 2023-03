Cultura: dal 13 marzo al Museo di Capodimonte la mostra "Gli Spagnoli a Napoli" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spagnoli divennero i protagonisti dell'eccezionale stagione artistica della Napoli di primo Cinquecento, sostenuta dal mecenatismo degli Ordini religiosi e dell'aristocrazia, desiderosa di lasciare una traccia indelebile della propria grandezza finanziando opere di ambiziosa magnificenza, spesso realizzate, alla maniera degli Antichi, servendosi del durevole marmo di Carrara. Tornati in patria, gli spagnoli si fecero ambasciatori di una particolare declinazione della cultura figurativa dell'alto Rinascimento, sostenuta da inventiva e capacità tecniche straordinarie, cui il passaggio della Spagna all'interno della compagine imperiale di Carlo V diede un respiro europeo.La mostra focalizzare l'attenzione su questa breve ma felicissima stagione, ponendo nel giusto rilievo l'altissima qualità delle opere e il loro carattere cosmopolita. Alla base del percorso espositivo vi è la convinzione che quella fioritura vide una strettissima connessione tra pittura e scultura. Il confronto tra le cosiddette "arti sorelle" trovò a Napoli un terreno particolarmente fertile per l'elaborazione di modelli che contribuirono al definirsi di un'autonoma scuola locale, di cui la mostra propone un'ampia selezione dei maggiori protagonisti, dai pittori Andrea Sabatini da Salerno e Marco Cardisco agli scultori Giovanni da Nola e Girolamo Santacroce. Come avvenne a Roma a causa del celebre 'Sacco' del 1527, anche per la capitale già aragonese e poi vicereale questa 'età dell'oro' venne improvvisamente spezzata dal durissimo assedio francese del 1528 e dalla grave crisi politica che ne derivò. (segue) (Ren)