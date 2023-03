Cultura: dal 13 marzo al Museo di Capodimonte la mostra "Gli Spagnoli a Napoli" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La differenza principale tra la mostra di Napoli rispetto a quella di Madrid è il forte legame con il territorio: molte delle opere degli artisti del periodo sono presenti nelle chiese cittadine, in particolare a San Giovanni a Carbonara, nel complesso conventuale di San Severino e Sossio e anche a San Giacomo degli Spagnoli, simbolo della presenza politica e culturale della Spagna a Napoli, ovvero proprio l'oggetto della mostra. La mostra è realizzata in partenariato Museo Nacional Prado di Madrid, in collaborazione con l'Ambasciata di Spagna in Italia e l'Ambasciata italiana a Madrid, con il Ministero dell'Interno-Fec Fondo edifici di culto e la Curia di Napoli, è finanziata grazie al progetto Poc Capodimonte. Le rotte dell'arte della Regione Campania, gode del patrocinio del Comune di Napoli, ha la Gesac come main sponsor ed è stata realizzata grazie al supporto dell'associazione Amici di Capodimonte ets. (Ren)