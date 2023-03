Campania: Nappi (Lega), in Circumvesuviana anche i "sediolini ballerini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella fornitissima letteratura tragicomica della Circumvesuviana non potevano mancare sediolini e pavimento che vivono di vita propria, come 'posseduti' da un'oscura forza. Questa volta a chi daranno la colpa De Luca e De Gregorio per l'ennesimo episodio che denota altissima pericolosità e totale inefficienza gestionale della peggiore linea ferroviaria d'Italia? Non mi stupirei più di tanto se, pur di non riconoscere le proprie responsabilità sul disastro dei trasporti campani, il presidente della Regione e l'amministratore unico di Eav convocassero un esorcista per liberare la Circum dal male". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)