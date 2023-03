Turismo: dal 16 al 18 marzo a Napoli i big del settore con la Bmt (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora venerdì spazio a futuro e innovazione nel turismo. Si inizia, tra gli altri eventi, con il corso di aggiornamento "e-commerce nel turismo: nel 2023 vince chi arriva prima al cliente" nel quale si parlerà di quanto e come la digitalizzazione ha cambiato le regole del turismo. A seguire la convention "Il turismo del futuro, comunicazione e digital marketing: best practices" a cura di Marketing Italia. Sabato si parlerà anche "Narrazione del territorio, nuovi format per lo storytelling: brand journalism, digital pr e influencer marketing". (ren)