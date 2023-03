Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre 10 anni la Sisa (Società Italiana per lo Studio dell'aterosclerosi)- ha aggiunto Daniele Pastori - attraverso la sua Fondazione ha creato una rete di centri specializzati nella diagnosi clinica e molecolare delle dislipidemie genetiche". Fari accesi sul progetto Lipigen (Lipid TransPort Disorders italian Genetic Network): 49 centri attivi distribuiti in tutta Italia. I medici del territorio devono conoscere l'attività dei centri e avere la possibilità di inviare i pazienti con sospetto di dislipidemia su base genetica nel centro di riferimento della propria regione. In considerazione dell'elevatissimo rischio cardiovascolare di questi pazienti, il riconoscimento precoce di una dislipidemia su base genetica è essenziale per la riduzione delle complicanze cardiovascolari". Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti in Italia a più alto rischio di cui 100 mila solo in Campania, l'80% non raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee guida internazionali. Un problema sanitario che durante la recente pandemia è drasticamente peggiorato a causa dei minori controlli, di mancate diagnosi e della perdita di aderenza terapeutica. (segue) (Ren)