Sanità: in Campania 5mila decessi evitabili ogni anno per ictus e infarti a causa del colesterolo alto (5)

- "Il colesterolo alto è una mina per la salute, un killer silente che dopo alcuni anni, se non si interviene per il suo controllo e per abbassarne i livelli, attacca cuore e arterie al pari della pressione alta e del diabete– ha sottolineato Perrone Filardi - provocando nel tempo ictus e infarti che possono insorgere anche in giovane età se c'è una ipercolesterolemia familiare omozigote, ossia ereditata sia dal padre che dalla madre". "In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più di 224mila persone (23mila in Campania, un po' di più nel Lazio e un po'meno in altre regioni del Sud come la Sicilia, la Puglia e la Sardegna) – ha aggiunto Marcello Pani, Segretario nazionale Sifo, direttore Farmacia Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs Roma – ma non tutti sono consapevoli del ruolo che svolge in queste morti evitabili il colesterolo alto che è la principale causa di circa 47.000 decessi (5 mila circa in Campania). I ricoveri sono così l'approdo finale e inappropriato di un processo patologico che impiega anni prima di tradursi in danni irrecuperabili per le arterie di cuore e cervello". Il nodo da sciogliere è dunque consentire un accesso rapido e appropriato ai percorsi di cura. "Il deficit di comunicazione e pazienti poco informati sulle conseguenze del mancato raggiungimento dei valori target di colesterolo– ha poi sottolineato Paolo Severino – indicano i problemi da superare per chi si muove e opera su queste patologie. I numeri della mortalità e morbilità evitabili a causa del colesterolo non controllato, sono importanti, l'ischemia cerebrale e coronarica sono solo il punto di approdo finale di un problema non affrontato per 10, 15 anni che incide anche sui livelli di ospedalizzazione". Prevenzione primaria e secondaria e mitigazione del rischio nei pazienti cronici, anche attraverso una corretta indicazione suoi valori da raggiungere a seconda dello stato clinico del paziente e dei fattori di rischio sono gli elementi di cui tenere conto nel corso della terapia ipocolesterolemizzante. "Anche i laboratori di analisi nell'indicare il range di valori normali spesso non tengono conto delle varie possibili configurazioni del rischio e delle indicazioni delle società scientifiche. Un infartuato o un diabetico ad esempio– ha continuato Pani – dovrà conseguire valori diversi rispetto a un paziente in sovrappeso ma giovane e senza familiarità così anche un ultra55 enne aterosclerotico che ha una placca riconoscibile con un semplice doppler dei tronchi sovra aortici dovrà avere un valore di colesterolo Ldl sotto il livello di 75". L'obiettivo da raggiungere dunque è mettere in rete Internisti, medici di medicina generale e specialisti di varie discipline per rendere capillare e condivisa l'informazione per decidere di assumere un determinato farmaco innovativo considerando che oggi le indicazioni di riferimento sono comuni in tutta Europa. "Oggi – ha concluso lo specialista – l'unico modo in cui ospedale e territorio comunicano è rappresentato dalla lettera di dimissioni dall'ospedale". (segue) (Ren)