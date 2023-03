Forum Cnpr: Pari Opportunità, Italia e Grecia fanalini di coda in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di politiche a sostegno delle donne ha parlato Mariangela Matera (deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze a Montecitorio): “Tanto è stato fatto nel corso degli anni per la parità di genere ma tanto c’è ancora da fare nella consapevolezza che non ci può essere una ripresa economica senza la fattiva partecipazione delle donne. Una società che guarda al futuro non può non guardare alle donne come madri, lavoratrici e come persone attive nella vita politica e istituzionale. Dobbiamo favorire la continuità di carriera per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità provvedendo anche al loro benessere psicofisico. Come? Incentivando tempi e modi di lavoro più vicini alle donne che hanno figli, favorendo flessibilità degli orari e congedi, così come lo smart working e aumentando gli asili nido e la partecipazione alle spese per la prima infanzia. Necessarie anche misure a sostegno degli anziani - ha continuato Matera - che, al pari dei figli, sono seguiti spesso dalle donne. Solo capendo questi bisogni si possono fare passi in avanti concreti per le pari opportunità. Il governo si sta muovendo in questa direzione, senza parlare di quote rose come diritto acquisito ma preferendo il criterio della meritocrazia”. (segue) (ren)