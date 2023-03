Sanità: è scomparsa a 58 anni la professoressa Gabriella Fabbrocini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scomparsa a 58 anni la Professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Dermatologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all'Università Federico II di Napoli. Autorevole esponente della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV). "La morte ci ha portato via l'immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile", ha dichiarato il Prof. Giuseppe Monfrecola, Presidente SIDeMaST. La professoressa Fabbrocini si è distinta nel suo percorso professionale per le sue spiccate attitudini gestionali, manageriali e assistenziali. Ha realizzato sul fronte scientifico numerosi progetti di studio nazionali e internazionali pubblici e privati, ricoprendo incarichi di ricerca in Istituti di alta qualificazione. (Ren)