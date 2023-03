© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani pomeriggio a Torino la manifestazione nazionale degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito a cui è stato recentemente rigettato il ricorso sulla detenzione in regime di 41 bis. Il corteo partirà alle 16:30 da piazza Solferino con lo slogan 'La lotta non finisce'. Per i manifestanti quella emessa dalla Corte di Cassazione è una condanna a morte. (Rpi)