Ambiente: attivisti di Frydays For Future occupano un locale dell'Università Federico II di Napoli - foto

- "Migliaia di studenti e attivisti in strada per lo sciopero globale per il clima". E' quanto si legge in una nota diffusa dai promotori della manifestazione a Napoli di Fridays For Future, che oggi hanno occupato simbolicamente l'università Federico II, riaprendo l'ex caffetteria della sede centrale dell'ateneo partenopeo. "Nasce oggi il laboratorio ecologista autogestito ClimaX: un nuovo spazio dove rimettere al centro noi stessi e la battaglia contro la crisi climatica, una crisi che rischia di portare al collasso la nostra specie e che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze", hanno dichiarato gli attivisti di Fridays For Future Napoli. "Il nostro ingresso all'università non è puramente simbolico: è notizia di ieri l'ennesimo suicidio legato alla pressione figlia del mondo accademico: pretendiamo spazi di cura per noi stessi, per la nostra generazione vessata da un sistema che ci impone competitività e performatività", hanno aggiunto, dando appuntamento per una due giorni di attività alla Federico II per il 6 e il 7 marzo. (Ren)