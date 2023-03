Napoli: domani l'inaugurazione della targa intitolata a Lucio Dalla sulle scale in Via Partenope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi scoprirà la targa intitolata a Lucio Dalla che sarà apposta sulle Scale in banchina Santa Lucia a Via Partenope. Con il primo cittadino interverranno il vicesindaco Laura Lieto e la consigliera comunale Alessandra Clemente che per prima aveva proposto di intitolare un luogo cittadino all'artista bolognese. La proposta è stata accolta all'unanimità dalla Commissione Toponomastica e successivamente approvata con una recente delibera dalla giunta. Lucio Dalla, che il prossimo 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni, aveva un forte legame con la città ed ormeggiava abitualmente il suo yacht al Circolo Savoia del quale era socio. A portare il suo nome sarà proprio la scalinata che da Via Partenope, all’altezza di Via Santa Lucia, conduce al mare nei pressi del Circolo. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, e la Fondazione Lucio Dalla in rappresentanza degli eredi dell'artista. (Ren)