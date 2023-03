Cultura: al via i lavori di ampliamento del Museo archeologico di Stabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si amplia il Museo archeologico di Stabia 'Libero D'Orsi' presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Dal 6 marzo, gli ambienti del reale palazzo destinati a museo e depositi dei numerosi reperti provenienti dalle ville del territorio stabiese, saranno chiusi al pubblico per interventi di ampliamento e valorizzazione. Un concept innovativo interesserà i depositi, al fine di renderli sempre più non solo luoghi di conservazione ma anche di fruizione e ricerca , mentre il percorso di visita museale sarà arricchito di ulteriori reperti, approfondimenti e strumenti multimediali. Previsto nel nuovo allestimento anche uno spazio per il Doriforo di Stabia, la statua di eccezionale qualità oggi al Minneapolis Institute of Art (Usa) dopo una lunga e travagliata vicenda, ma recentemente oggetto di una richiesta di restituzione da parte dell'Italia, dato che la provenienza stabiese sembra accertata. (segue) (Ren)