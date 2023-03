© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta ripetere 300 volte come una litania, la parola Nazione. Lo spirito di patria si difende coi fatti, se no diventa retorica, e retorica fastidiosa". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta facebook del venerdì, rivolgendosi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni in relazione ai rischi connessi all'autonomia differenziata. (Ren)