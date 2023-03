Immigrazione: Manfredi, con Spazio Comune iniziativa concreta a favore dei rifugiati - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi mettiamo in campo un'iniziativa concreta, un luogo dove i richiedenti asilo possono realizzare tutte le pratiche per il loro inserimento, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista formativo, proprio perchè noi dobbiamo favorire la regolarizzazione. Tutti i fenomeni di irregolarità sono fenomeni che ricadono sulla sicurezza, ricadono sulle condizioni di vivibilità della nostra città". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il protocollo d'intesa con l'agenzia Onu per i rifugiati, volto alla realizzazione di Spazio Comune, uno sportello di orientamento e supporto per i rifugiati. (Ren)