Covid: Rezza (ministero Salute), tendenza a stabilizzazione e basso livello circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana si osserva “un’ulteriore lieve diminuzione del numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese”. ha detto il direttore per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale sul Covid-19. “Il tasso di incidenza – ha proseguito – si fissa a 45 casi per centomila abitanti. Aumenta lievemente invece l’Rt, siamo a 0,94, comunque bene al di sotto della soglia epidemica”. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva “è rispettivamente al 5,2 per cento e all’1,4 per cento, quindi sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana”, ha aggiunto Rezza, sottolineando che si osserva quindi “una tendenza globale alla stabilizzazione e un basso livello di circolazione virale “. (Rin)