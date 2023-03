Campania: don Tonino Palmese (Libera), vogliamo dare una nuova dimensione alla mensa dei bambini proletari - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La mensa dei bambini proletari "non era un semplice refettorio dove accogliere i bambini ad ora di pranzo, ma era una grande occasione propizia dove dalla tavola della condivisione del cibo si passava alla condivisione dell'esistenza stessa". Così don Tonino Palmese, coordinatore regionale dell'associazione Libera, ha spiegato a Nova il senso dell'iniziativa della Fondazione Polis che si occupa su mandato della Regione Campania di assistere le vittime innocenti di camorra e questa mattina ha celebrato i cinquant'anni dall'istituzione della mensa. "Credo - ha aggiunto - che oggi, dopo 50 anni, noi come Fondazione abbiamo voluto raccogliere questo testimone, grazie a Paolo Siani e a Geppino Fiorenza, per ragionare su un'altra dimensione di accoglienza: l'accoglienza dei bambini che hanno subito violenza in qualità di familiari di vittime innocenti [di camorra n.d.r.], ma anche di tanti bambini che hanno madri o padri colpevoli e in quanto tali anch'essi vittime innocenti" (Ren)