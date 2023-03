Cospito: tensioni e scontri al corteo degli anarchici organizzato a Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivati all'altezza di Porta Palazzo i manifestanti sono stati dispersi dalla Polizia con un fitto lancio di fumogeni e degli idranti. Il corteo si è poi ricomposto all'altezza del Sermig, dove i manifestanti hanno lanciato alcune pietre rispondendo alle Forze dell'ordine. Poco dopo è arrivata la prima condanna politica da parte della Lega. "Siamo sconcertati e inorriditi nel vedere il centro di Torino devastato da centinaia di criminali che urlano alla giustizia sommaria e si macchiano di atti di puro terrorismo - hanno affermato Alberto Preioni e Andrea Cerutti della Lega Piemonte a nome di tutti i consiglieri regionali del Partito -. Innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà ai commercianti che hanno visto le loro attività messe a ferro e a fuoco e a tutti coloro che hanno pagato per questo pomeriggio di follia. Chi sfascia auto e vetrine deve risarcire di tasca propria il prezzo dei propri crimini. Da oggi è evidente che qualsiasi tolleranza, simpatia o peggio connivenza ideologica con questi individui è un atto di complicità inaccettabile: auspichiamo che d'ora in poi tutte le manifestazioni anarchiche vengano non solo non autorizzate, ma impedite in via preventiva. Iniziando dallo sgombero dei centri sociali". (Rpi)