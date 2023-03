Covid: De Luca, no a processi mediatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto titoli sui giornali e grandi processi mediatici sulla gestione covid. Io rimango convinto, al di là dei colori politici, che i processi li fanno i magistrati e che fino a quando non c'è una sentenza di un magistrato giudicante bisogna avere rispetto per le persone indagate. Dunque non mi sento di dire nulla sull'inchiesta di Bergamo. Lasciamo che si valuti tutto con serenità". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta facebook del venerdì (Ren)