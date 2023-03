Napoli: pubblicato sul sito del comune l’avviso pubblico per la ricognizione degli Enti di Terzo Settore nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del comune di Napoli l'avviso pubblico per la ricognizione degli Enti di Terzo Settore operanti nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Napoli. "Con l'intento - si legge in una nota del comune - di affermare una visione integrata e sempre più centrata sui bisogni dei bambini in tutti gli ambiti e le fasi della vita, non solo per contrastare fenomeni quali povertà materiale, educativa, dispersione scolastica, disagio socio-psicologico e diseguaglianze, ma anche e soprattutto per soddisfare bisogni e diritti fondamentali e far emergere le loro potenzialità attraverso il gioco, lo sport, la socialità, stimoli essenziali per garantire il sano e pieno sviluppo della personalità, è stata avviata una ricognizione circa i soggetti operanti sul territorio che parteciperanno ai momenti di confronto e approfondimento sul tema". I momenti di confronto con gli Enti del Terzo Settore che lavorano con l'infanzia, saranno al centro del lavoro del Tavolo dell'Infanzia e dell'Adolescenza recentemente istituito per assicurare un contributo competente, articolato e partecipato all'azione dell'amministrazione comunale nel campo delle politiche per i minori e coordinato da Paolo Siani, direttore dell'Uoc Pediatria dell'Ospedale Santobono con Gemma Tuccillo, Magistrato – Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in quiescenza e Paolo Lattanzio – Regional Program Representative & Special Project Advisor "Save the Children Italian Onlus". I soggetti coinvolti dalla ricognizione devono rientrare nella tipologia di Ente di Terzo Settore come definite dall'art.4 del D. Lgs 117/2017, anche se non iscritte al Runts. Gli interessati dovranno presentare all'indirizzo pec del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it la documentazione richiesta, entro e non oltre il 10 marzo 2023. Tutte le info ed il modello di domanda sul sito del comune all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47515 (Ren)