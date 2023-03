Pozzuoli: servizi digitali al comune di Pozzuoli, da lunedì altre otto autorizzazioni on line

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'attività di digitalizzazione messa in campo dal comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e che, entro il prossimo mese di giugno, interesserà in totale venti procedimenti amministrativi. Dopo il rilascio delle autorizzazioni per sosta e accesso nelle Zone a Traffico Limitato, infatti, a partire da lunedì 6 marzo andranno on line altri otto servizi: il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude); il rilascio di autorizzazioni per i passi carrabili; il rilascio di stalli per disabili; il rilascio dell'autorizzazione per scavi e sottoservizi; il rilascio dell'autorizzazione per occupazione suolo finalizzata a lavori edili e/o traslochi; il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico a beneficio delle attività commerciali; il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico a beneficio delle Onlus; il rilascio dell'autorizzazione per installare pannelli pubblicitari. Anche attraverso questi nuovi otto procedimenti digitalizzati (che saranno dettagliatamente illustrati lunedì prossimo 6 marzo nel corso di una conferenza stampa in programma dalle ore 11 presso i locali di Palazzo Migliaresi al rione Terra) il cittadino potrà non recarsi allo sportello comunale e, attraverso l'accesso tramite identità digitale SPID e CIE, potrà richiedere il servizio tramite pc, caricare le informazioni e i documenti necessari da casa, e monitorare lo stato di avanzamento della propria richiesta. "Con queste innovazioni facciamo un deciso balzo in avanti nella digitalizzazione dei servizi al cittadino – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni - La semplificazione della macchina comunale è una priorità per questa amministrazione, per rendere le procedure accessibili e comode per tutti. Nei prossimi anni attueremo una vera e propria rivoluzione, che sarà concreta e visibile. Ringrazio i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune che da anni lavorano per poter giungere a risultati eccezionali. Faremo tutti sempre meglio nell'interesse della città e dei cittadini puteolani". (Ren)