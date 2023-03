© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare ogni tentativo per salvare questo simbolo della città nel momento in cui ci sono timidi segnali di ripresa relativi all'affluenza ai botteghini". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito al rischio chiusura del cinema Metropolitan, a Napoli. (Rin)