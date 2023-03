Cospito: tensioni e scontri al corteo degli anarchici organizzato a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori lo avevano preannunciato, ed effettivamente il corteo degli anarchici organizzato a Torino in solidarietà di Cospito è stato costellato da tensioni e scontri. La manifestazione era partita in maniera ordinata salvo qualche fermo della Polizia nei confronti di alcuni anarchici e alcuni toni da guerriglia intonati dalla memoria anarchica Pasquale Valitutti: "Alfredo non deve morire e se morirà gliela faremo pagare. Quando si creeranno le condizioni è mia opinione personale e speranza, che le persone che hanno torturato Cospito verranno giustiziate". La situazione è poi degenerata quando il corteo ha raggiunto piazza Arbarello. Gli anarchici hanno iniziato ad imbrattare i muri di scritte contro il 41 bis e contro il ministro Nordio, a colpire le vetrate dei negozi, delle banche e delle auto e a lanciare petardi e bombe carta. La rabbia degli anarchici si è concentrata sopratutto sulla sede della Reale Mutua. (segue) (Rpi)