© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non accenna a diminuire la tensione al corteo degli anarchici organizzato a Torino in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. Nei pressi del mercato di Porta Palazzo la Polizia ha lanciato alcuni lacrimogeni per disperdere i manifestanti e successivamente il gruppo di anarchici si è ricompattato rispondendo con un lancio di pietre nelle vicinanze del Sermig. (Rpi)