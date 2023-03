Camorra: ucciso un uomo di 48 anni questa mattina nel quartiere napoletano di Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli un uomo è stato ucciso in un agguato. Sì chiamava Antonio Esposito, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio, di chiara matrice camorristica, è avvenuto a via Pallucci nel quartiere di Pianura e si inserisce nello scontro armato tra il gruppo Carillo-Perfetto e gli Esposito-Marsicano-Carillo, alleati dei Vigilia del vicino quartiere di Soccavo a cui la vittima era legato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. (Ren)