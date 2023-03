Giornalisti: si è spento a 74 anni Armandino De Rosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento, dopo una breve malattia, all'età di 74 anni, il giornalista Armando De Rosa, da tutti conosciuto come Armandino. Originario di Villaricca, dopo una breve esperienza come funzionario di banca, è stato per diversi anni componente dell'ufficio stampa della Regione Campania. Impegnato negli organismi di categoria è stato anche consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in rappresentanza dei pubblicisti della Campania. Impegnato anche in campo sindacale con il Movimento unitario dei giornalisti. Legatissimo alla sua terra ha sempre promosso le attività della Pro Loco di Villaricca (di cui era presidente in carica) ed è stato instancabile sostenitore del premio dedicato a Sergio Bruni. Ricopriva anche la carica di vicepresidente del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, istituito tre anni fa con una legge regionale. E' stato tra i vincitori (premio alla carriera), lo scorso dicembre della VI edizione del premio giornalistico "Campania Felix". I funerali si terranno domani, alle ore 10,30, nella parrocchia della Madonna dell'Arco, a Villaricca. (Ren)