Napoli: l'assessore Santagada all'evento “Bambini in piazza per la salute” per la Giornata Mondiale dell'obesità

- L'assessore alla Salute ed al Verde del comune di Napoli, Vincenzo Santagada, sarà presente alle ore 10.00 in Piazza Dante in occasione della Giornata mondiale dell'obesità, per l'evento "Bambini in piazza per la salute". "Si tratta di un evento molto rilevante - ha dichiarato l'assessore Santagada - in una città come Napoli nella quale l'obesità infantile è un problema molto diffuso. Offrire visite pediatriche gratuite e fare campagne di promozione di stili di vita sani da un punto di vista alimentare e dell'attività motoria per i bambini ha una grande importanza per la loro salute e la loro aspettativa di vita". (Ren)