Cospito: manifestanti in presidio a Torino, se muore gliela faremo pagare

- “Alfredo non deve morire e se morirà gliela faremo pagare”. Sono le parole pronunciate dagli anarchici a pochi minuti dall’inizio della manifestazione nazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito, contro la detenzione al 41 bis. Sono qualche centinaio i manifestanti che si sono riuniti a Torino in piazza Solferino dopo la sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’attivista anarchico. Nel frattempo, la Polizia avrebbe identificato e trasportato in caserma oltre una decina di persone. (Rpi)