Cultura: lunedì la presentazione alla stampa del restauro della Chiesa del Gesù di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, alle 12, presso la Sala Valeriano, in piazza del Gesù, 2, sarà presentato alla stampa il restauro della facciata della Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli. Il restauro, promosso dai Gesuiti (Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù), svela un'opera dal prezioso valore storico e culturale con interventi che hanno interessato: il bugnato, gli elementi marmorei di fregio, il fronte sinistro della chiesa, i finestroni. Padre Jean-Paul Hernandez, teologo gesuita, introdurrà la conferenza stampa, nel corso della quale saranno presentati e spiegati i lavori di restauro. Saranno presenti mons. Franco Beneduce S.I., vescovo ausiliare di Napoli; padre Roberto Del Riccio S.I., provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù; Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Seguiranno gli interventi della funzionaria di zona per la Soprintendenza: architetto Elisa Di Crescenzo; del coordinatore e responsabile dei lavori: ingegnere Gianfranco Bidello, del direttore dei lavori: architetto Pasquale Raffa. Concluderà il nuovo parroco e nuovo superiore della comunità dei padri gesuiti del Gesù Nuovo, padre Guglielmo Pireddu. "Oltre al restauro della facciata - ha spiegato padre Pireddu - l'operazione punta a recuperare un simbolo per la città e per la Chiesa tutta". "Restituire e riconsegnare alla vista i colori originari della facciata, ingrigita dal tempo, significa ri-colorare il nostro futuro. Tra le decorazioni che hanno ripreso vita - ha aggiunto il neoparroco - è stato restaurato il melograno, antico simbolo biblico di fecondità e di vita eterna. Nella spiritualità dei Padri della Chiesa è simbolo dell'Eucarestia e della Chiesa". (Ren)