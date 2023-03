Cultura: al via i lavori di ampliamento del Museo archeologico di Stabia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di valorizzazione è a cura del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel e di Maria Rispoli, responsabile del Museo, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale Università Federico II di Napoli. I depositi archeologici, distribuiti su una superficie di circa 400 mq, un tempo destinati alle scuderie reali e a locali di servizio, ospiteranno circa 8mila reperti provenienti dagli scavi effettuati negli anni Cinquanta dal preside D'Orsi presso l'antica Stabiae. Gli ambienti, accessibili al pubblico, sono stati progettati da Lorenzo Greppi come spazi di lavoro e di fruizione, luoghi di conservazione e di ricerca, postazioni di lavoro 'ibride', adatte alla consultazione, allo studio, all'esame dei reperti con scaffalature, cassettiere, rastrelliere porta-affreschi, un laboratorio di pronto intervento per il restauro, touch screen per la consultazione digitale dei reperti. Il percorso esistente del Museo archeologico sarà invece arricchito da presidi didattici e da strumenti multimediali con focus di approfondimento sul territorio dell'antica Stabia e sull'ager stabianus, sulle direttrici commerciali e sulle traiettorie segnate dai luoghi di culto. L'elemento nuovo è rappresentato dall'apertura del museo al paesaggio. Sarà indagato il rapporto dialettico tra quest'ultimo e le ville marittime del pianoro di Varano. Ampio spazio all'allestimento delle lussuose diaetae (ambienti di soggiorno) di Villa Arianna e alla porticus triplex di Villa San Marco, quale spazio proiettato sul mare e incorniciato dai verdi pendii dei monti Lattari. La nuova sezione sarà allestita con reperti inediti, per cui è iniziata un'intensa attività di restauro a partire dall'anno scorso. (segue) (Ren)