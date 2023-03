Ambiente: Zinzi (Lega), in Campania ancora ecoballe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proteggere l'ambiente in cui viviamo deve essere una responsabilità di ognuno di noi. I cittadini devono fare la propria parte, ma l'esempio deve partire dalle istituzioni e si regge sui fatti, non sulle dichiarazioni. I fatti ci dicono che la Campania, nonostante i 450 milioni di euro concessi dal Governo italiano nel 2016 e un piano di rimozione delle ecoballe che avrebbe dovuto concludersi nel 2019, ad oggi non è stata ancora liberata dai rifiuti stoccati in balle. I ritardi sono una cosa, le promesse disattese sono altre". Così il capogruppo della Lega in Commissione Ambiente alla Camera, Gianpiero Zinzi, intervenuto nel corso del convegno – dibattito svoltosi oggi al Teatro Auditorium del Mav di Ercolano e dal titolo "Legalità e Ambiente nella Terra dei Fuochi: Costruire Assieme un Futuro Sostenibile", organizzato da Pianeta Sindacale Carabinieri Psc Assieme, associazione professionale a carattere sindacale dei Carabinieri dell'Arma. (Ren)