Immigrazione: De Luca, blocco navale? Demagogia per accaparrarsi qualche voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A proposito di coerenza tra parole e comportamenti: in Italia qualcuno per anni ha detto che bisognava fare il blocco navale. Che belle parole, che immagine di durezza, di autorità. E adesso? Adesso chi voleva fare il blocco navale governa il paese, ma non lo fa. Erano parole vergognosamente demagogiche prima ed oggi ricordiamo chi ha strappato qualche voto con quella demagogia, senza pensare a come difendere i valori umani fondamentali". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta facebook del venerdì (Ren)