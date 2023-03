Autonomia: De Luca, purtroppo governatori centrodestra del sud appoggiano bozza Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della bozza Calderoli sull'autonomia differenziata il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì, ha espresso amarezza per le Regioni meridionali a guida centrodestra che hanno votato a favore in conferenza Stato-Regioni. "Io sono l'unico - ha detto De Luca - che prende posizione in autonomia, al di là dell'appartenenza di partito, per difendere la propria comunità. Come dimostra il fatto che non ho esitato in passato a criticare il ministro Speranza ed esponenti del mio partito sulla gestione covid". (Ren)