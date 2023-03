Autonomia: Gaeta (Demos – Europa Verde), grave voto favorevole delle regioni del Sud a decreto Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto favorevole in Conferenza Stato Regioni al decreto Calderoli sull'Autonomia differenziata da parte dei presidenti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Molise è un fatto di inaudita gravità. Un voto ideologico che danneggerà le comunità che loro stessi dovrebbero rappresentare. I governatori hanno così preferito allinearsi supinamente alle indicazioni dei partiti prostrandosi in modo indecente a una politica a trazione nordista". Così in un post la consigliera regionale della Campania di Demos - Europa Verde Roberta Gaeta. "La proposta del ministro Calderoli – ha proseguito la consigliera Gaeta - spaccherà ancor di più l'Italia in due, aumentando le diseguaglianze già insostenibili con le regioni del Nord. Bene hanno fatto il Presidente della Campania Vincenzo de Luca e quello della Regione Puglia Michele Emiliano a votare contro questo scellerato progetto di legge. Il Sud ha bisogno di migliorare concretamente il livello dei propri servizi, a partire dalla sanità, dalla scuola, e dalle infrastrutture. Non sarà di certo inseguendo la proposta leghista che si raggiungeranno questi traguardi". (Ren)