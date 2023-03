Agroalimentare: dal 14 al 16 aprile a Benevento CampaniAlleva Expo 2023, la più grande fiera zootecnica del sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di un grande evento – ha dichiarato Augusto Calbi, direttore dell'Associazione Allevatori Campania Molise – che ci vede impegnati in un enorme sforzo organizzativo. Per la prima volta una regione del Sud ospiterà una grande fiera di settore con animali di così tante specie e razze. Una tre giorni che consentirà agli addetti ai lavori di confrontarsi e di conoscere le innovazioni tecniche e tecnologiche utili agli allevamenti. Ma sarà anche un'occasione straordinaria per le famiglie di vivere una tre giorni a contatto con gli animali e con il mondo dell'allevamento". "CampaniAlleva è l'inizio di un nuovo percorso – ha sottolineato Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione Allevatori Campania Molise – che rilancia il valore della zootecnia in Campania e nelle regioni meridionali. Le nostre stalle, nonostante l'esplosione dei costi di produzione, continuano a garantire prodotti di qualità sulle tavole dei cittadini, dalla carne al latte ai formaggi, difendendo e valorizzando la biodiversità e i marchi Dop/Igp. Gli allevatori sono anche custodi della storia del nostro Paese, fatta di razze in via di estinzione che creano ricchezza e presidiano il territorio. Nella fiera ci sarà spazio anche per gli animali da compagnia, amici preziosi di migliaia di famiglie. Le sorprese non finiscono qui: tanto spazio ancora dedicato a workshop, spettacoli, street food a km zero, laboratori per i bambini." (Ren)