Cultura: da oggi in libreria "Vivere Comunicando" del cilentano Marco Del Sorbo

- Disponibile da oggi in tutte le librerie e store online "Vivere Comunicando" il libro del Digital Strategist ed esperto di Social media, Marco Del Sorbo, 26enne cilentano. Una immersione nel mondo della comunicazione digitale e dell'evoluzione del linguaggio degli ultimi anni con approfondimenti sugli aspetti principali della comunicazione sul web. "La comunicazione è al centro della vita di ciascuno di noi. Le relazioni della sfera personale, nonché quella professionale, devono molto del loro successo a una comunicazione chiara ed efficace. Non si può non comunicare", ha detto l'autore. "Sono felice di aver portato a termine questo progetto, un obiettivo che volevo centrare fortemente. La prefazione di Barbara Alberti, affermata scrittrice, mi rende orgoglioso e premia due anni di intenso e scrupoloso lavoro che hanno dato vita a una creatura che mi auguro i lettori possano trovare interessante ed efficace nella comprensione del linguaggio, quello dei nuovi media, che scandisce le nostre esistenze", ha concluso Del Sorbo. (Ren)