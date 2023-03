Cultura: al via i lavori di ampliamento del Museo archeologico di Stabia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ampliamento del museo e la sistemazione dei depositi ha l'obiettivo di rendere questi luoghi un polo museale di eccellenza a Castellammare di Stabia, integrando l'offerta culturale e il circuito archeologico dell'antica Stabiae, in rete con Villa San Marco e Villa Arianna, esempi straordinari ville romane aristocratiche sul pianoro di Varano - ha dichiarato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel - Per la valorizzazione di tutta l'area stabiese il Parco sta investendo tanto anche in termini di nuovi scavi a Villa San Marco, restauri e progetti di miglioramento dell'accessibilità delle ville". Contestualmente stanno proseguendo i lavori di riqualificazione e di restauro della Torre Colombaia, punto panoramico ideale per godere delle viste sul golfo di Napoli e il Vesuvio posta al centro del Parco Monumentale del Palazzo Reale di Quisisana, e dei locali che ospiteranno i servizi aggiuntivi. (Ren)